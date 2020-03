Cellino: “Quest’anno non si può più giocare, è la peste! Lotito vuole lo scudetto? Se lo prenda”

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il presidente del Brescia, Massimo Cellino, ha rilasciato forti dichiarazioni all’edizione odierna del Corriere dello Sport. Ecco quanto detto:

“Questa è andata, non bisogna pensare a quando si ricomincia ma se si sopravvive. Serve realismo, se si parla di calcio bisogna spostare tutto alla prossima stagione. Quest’anno non si può più giocare, forse qualcuno non si rende ancora conto di quello che sta accadendo. Questa è la peste”

“Lo scudetto? Lotito lo vuole, se lo prenda. È convinto di avere una squadra imbattibile, lasciamogli questa idea. La stagione è andata, se qualcuno vuole questo scudetto maledetto se lo prenda pure. E non parlo perché siamo ultimi in classifica, siamo ultimi perché ce lo meritiamo”.

“Taglio stipendi? Semplice: bruciato un terzo del campionato, taglino un terzo degli stipendi. Il modo più facile per aggiustare le cose. Il calcio occupa tante persone ma è anche in grado di superare la crisi