GdS, Schira: “Milik offerto a mezza Europa, il Napoli chiede 25-30 milioni. Pessina potrebbe essere acquistato e girato in prestito”

Il punto sul calciomercato del Napoli, da Milik a Pessina: cessioni e acquisti

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Niccolò Schira, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del calciomercato del Napoli. Ecco quanto affermato:

L’entourage di Milik sta offrendo l’attaccante in giro per l’Europa visto che non è decollata la trattativa per il rinnovo. Il polacco non sembra essere considerato una priorità dagli azzurri, visto anche l’arrivo di Petagna ed il rinnovo di Mertens oltre gli interessi per Jovic e Belotti. Il Napoli chiede 25-30 milioni, il Milan se dovesse andare via Ibra potrebbe puntare su profili diversi dal polacco. C’è poi da considerare anche la richiesta economica dello stesso Milik, con i rossoneri che stanno attuando una politica degli ingaggi al ribasso”.

Su Fabian: “Il Barcellona lo visiona da tempo, basti pensare che si è mosso persino Abidal per vederlo da vicino. Attenzione però anche al Real Madrid che non molla la presa. Servirà tuttavia un’offerta da 70-80 milioni per convincere De Laurentiis a lasciar partire il talento spagnolo”.

Su Pessina: “È un ragazzo emergente che sta facendo bene ma è al primo anno di Serie A e non sempre a Verona è titolarissimo. Il Napoli ha spesso dimostrato di essere lungimirante e di sicuro lo segue. Magari potrebbe prenderlo per girarlo un anno in prestito per consentirgli ulteriore crescita”.

Su Castrovilli e Tsimikas: “Potrebbe esserci un derby tra Napoli e Inter, con gli azzurri che lo avevano seguito già ai tempi della Cremonese. Al momento per il centrocampista viola potrebbero anche non bastare 40-50 milioni, con Commisso che è ambizioso e difficilmente cederà i suoi pezzi pregiati se non per cifre monstre”.

