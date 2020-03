Assurdo a Napoli, 5 persone sorprese ad un Battesimo: c’era pure il fotografo! Denunciato anche il parroco

Battesimo nonostante le restrizioni del Coronavirus, scattano cinque denunce a San Gennaro Vesuviano

Incredibile quanto successo a San Gennaro Vesuviano, alle porte di Napoli, dove cinque persone sono state denunciate dopo essere state sorprese durante un battesimo.

Il parroco, i genitori del bambino, il padrino e addirittura il fotografo, ingaggiato dalla famiglia per immortalare la cerimonia. I cinque, incuranti del pericolo al quale si sono esposti, sono stati immediatamente denunciati per violazione delle misure restrittive, imposte dal governo e dalla Regione Campania, per contenere l’epidemia di Coronavirus.

