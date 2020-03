TMW – Protocollo d’intesa tra i club di Serie A: gli allenamenti dovrebbero riprendere il 4 aprile

Notizie Napoli, in Serie A fissata la ripresa degli allenamenti per il 4 aprile

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

La redazione di tuttomercatoweb.com riferisce come ci sia stato un tavolo tecnico informale per stabilire la ripresa degli allenamenti. Ad eccezione del Presidente Lotito che vorrebbe far riprendere la squadra già lunedì, tutte le società hanno siglato oggi un protocollo d’intesa in videoconferenza.

C’è l’accordo sul 4 aprile, sarà la data del ritorno in campo per allenarsi con le dovute precauzioni del caso e senza palla. Allenamenti a secco, accesso agli spogliatoi a gruppi e tante cautele in virtù dell’emergenza Coronavirus.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI