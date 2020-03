Gerry Scotti sulla polemica Ascierto-Galli: “Il professore napoletano è stato un signore a non rispondere al collega milanese”

La polemica Ascierto-Galli continua

Negli ultimi giorni Striscia La Notizia e Gerry Scotti sono finiti nel mirino della critica per un servizio che metteva a confronto il professor Ascierto con il collega Galli di Milano su una cura contro il Covid-19. Ai microfoni di “Radio Kiss Kiss” il conduttore ha voluto dire la sua sulla questione:

“Noi non facciamo il tifo per nessuno, facciamo solo satira. Ho letto il testo scritto dagli autori, non ne rispondo personalmente ma dovete renderne conto agli autori. Se volete il mio parere da telespettatore Ascierto è stato zitto e si è dimostrato un signore. L’altro voleva fare il primo della classe, quando si poteva fare un passo indietro“.

