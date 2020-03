Emergenza Coronavirus, in arrivo nuove restrizioni: divieto degli spostamenti verso le seconde case e limitazione dell’attività all’aperto

Le ultime limitazioni stabilite dal Governo per l’emergenza Coronavirus

Continuano le misure adottate dal Governo a causa dell’epidemia dovuta al Coronavirus. Sono in arrivo nuove restrizioni, anticipare dall’edizione online de Il Corriere della Sera.

Lo sport all’aperto si potrà fare tassativamente da soli e rimanendo nelle vicinanze di casa. Inoltre è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici. Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto. Resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona.

Viene decisa anche la chiusura di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all’interno delle stazioni ferroviarie e delle aree di servizio e rifornimento carburante. Le uniche eccezioni riguardano i punti di ristoro situati lungo le autostrade. Restano aperti, invece, negli ospedali e negli aeroporti.

Ma non finisce qui. Nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

