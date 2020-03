Salvatore Esposito: “Mertens resta? Perché, ci sono ancora dubbi?”

30 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Salvatore Esposito, attore:

“ A Napoli c’è stata un incremento di ragazzi che hanno voluto studiare recitazione grazie a Gomorra, io ho fatto anche masterclass, quindi se con il mio lavoro riesco a salvare un solo ragazzo per me è una grande vittoria.

Sono giovane ed ho ancora tanto da imparare, ho fatto film divertenti. Mertens resta? Ci sono ancora dubbi? Non so nulla, ma credo che le cose siano positive. Non sarei pessimista in questo senso. Io sono per la riconferma di Gattuso, ma non vorrei che venga dimenticato ciò che è successo, ci sono state troppe cose sbagliate. Si è parlato di rifondazione, fine di un ciclo, ma in realtà erano gli stimoli ad essere andati via”.