Paolo Cannavaro: “Qui dobbiamo comunicare la nostra temperatura due volte al giorno, il condominio è sterilizzato ogni giorno”

Paolo Cannavaro ha vissuto il Coronavirus da vicino. In Cina, d’altronde, ci vive. Collabora con il fratello Fabio nello staff del Guanzhou Evergrande da quando ha lasciato il calcio giocato. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l’ex capitano del Napoli ha dichiarato:

“In Cina stanno affrontando il virus in maniera esemplare, siamo tornati ora da Dubai ma siamo già in quarantena in casa. Hanno preso misure preventive per qualunque settore, vanno ripetute ovunque. La Cina è come se fosse in vantaggio sulle altre alle ultime giornate di campionato. Anche noi in Italia dovremmo usare questo metodo.

Tagli agli stipendi? No, qui non se ne parla anche perché il campionato ancora non è iniziato. Dovrebbe iniziare a maggio, noi siamo stati controllati costantemente. Siamo in casa, ma ognuno di noi deve comunicare alla reception del condominio la sua temperatura due volte al giorno. Non possiamo uscire e il nostro condominio è sterilizzato ogni giorno”.