SKY – Il Napoli vuole rinnovare il contratto di Hysaj: in estate si deciderà se cederlo o tenerlo in azzurro

66 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Una delle situazioni da risolvere in casa Napoli è quella relativa al contratto di Elseid Hysaj. Il terzino albanese è infatti in scadenza nel 2021 ma la volontà del club di De Laurentiis è quello di prolungare l’accordo.

A riportarlo è Sky Sport, che rivela come tra le parti presto si proverà a trovare un accordo. Dopodiché con l’agente di Hysaj, Mario Giuffredi, si deciderà se cedere il giocatore o lasciarlo in azzurro anche per la prossima stagione.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI