Jovic risponde alle accuse: “Non ho violato la quarantena. In accordo con il mio club ho deciso di ritornare in Serbia”

Luka Jovic parla del suo ritorno in Serbia

L’attaccante del Real Madrid, Luka Jovic risponde alla notizia circolata nelle scorse ore, di aver violato la quarantena.

JOVIC RISPONDE ALLA NOTIZIA DI AVER VIOLATO LA QUARANTENA

Tramite le storie su Instagram, il giocatore classe ’97 voluto dal Napoli risponde alle accuse: “Sono davvero triste di essere stato il tema principale in questi ultimi giorni in questi tempi complicati per tutti, specialmente per gli eroi che sono i medici e tutto il personale medico. Il tampone fatto in Spagna mi ha dato risultato negativo, quindi, in accordo con il mio club, ho deciso di fare ritorno in Serbia per essere vicino alla mia famiglia e alla mia gente.

Quando sono arrivato a casa mi sono di nuovo sottoposto a tampone, ancora una volta negativo. Mi spiace per chi non svolge correttamente il proprio lavoro, dando informazioni sbagliate sul mio conto. Forza Serbia, resistiamo uniti”.

