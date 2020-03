Novellino: “Serie A? Impossibile ripartire a maggio. Ormai ho paura anche di uscire in giardino”

Novellino parla del Coronavirus e della situazione surreale con la quale si convive tutti i giorni

Walter Novellino, ex allenatore di Napoli e Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue dichiarazioni in merito alla situazione Coronavirus in Italia:

“Serie A? Personalmente credo sia impossibile ricominciare a giocare a maggio. Ci sono troppi fattori di cui tener conto e dubito si possa già tornare alla normalità. La situazione è inquietante, a Perugia c’è un silenzio incredibile ma per fortuna tanta collaborazione sul rispetto delle regole da seguire. Io ormai ho paura di uscire anche nel giardino di casa, è diventata una questione psicologica ma in qualche modo va affrontata”.