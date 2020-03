TMW – Il futuro di Milik in bilico: il Napoli resta sulle tracce di Mateta

Mercato Napoli, interesse per Mateta in caso di addio di Milik

Secondo quanto riportato da TMW, il Napoli è alla ricerca di un sostituto nel caso di mancato rinnovo di Milik.

Il nome caldo sarebbe Jean Philippe Mateta del Mainz che Giuntoli monitora già dal mercato invernale. Il giovane francese, però, è reduce da un infortunio e quindi il DS ha deciso di, per ora, di non puntare su di lui ma resta come uno dei papabili per il mercato estivo.

