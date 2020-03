Dimaro, il sindaco Lazzaroni: “Il ritiro si farà! Agosto? Bisogna vedere cosa dice il contratto, non posso ipotizzare date”

Il sindaco su Dimaro interviene in radio

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Andrea Lazzaroni, sindaco di Dimaro Folgarida, località del ritiro estivo del Napoli. Ecco alcune parole dal suo intervento:

“A Dimaro c’è solo un caso di Coronavirus ma la situazione è sotto controllo. Non abbiamo sentito ancora il Napoli, ma è prematuro parlare ora di ritiro perché bisogna capire bene cosa accadrà.

Ritiro ad agosto? Bisogna vedere cosa dice il contratto, ma prescindere abbiamo una partnership con la società e poi una grande amicizia con la città di Napoli che vogliamo ospitare. Voi dovete venire a Dimaro e noi vogliamo che veniate a Dimaro.

Già avevamo un cantiere attivato per la realizzazione di una palestra e di alcune strutture che servivano proprio per il Napoli e continua ad essere attivo, in ogni evenienza siamo pronti a lavorare“.

“C’era la possibilità di slittare di una settimana il ritiro per andare oltre luglio, sulla data è impossibile esprimersi ma sul ritiro non c’è dubbio, si farà“.

“Mi piacerebbe vedere Castrovilli con la maglia del Napoli, anche se è molto difficile. Puntare su giocatori del genere fa capire come De Laurentiis vuole far crescere la società“.

