Sportmediaset – Tre date possibili per la ripresa del campionato. Finale di Coppa Italia il 18 giugno

Sportmediaset ha ipotizzato le date per ricominciare campionato e coppa

I colleghi di Sportmediaset hanno fatto il punto sulle possibilità di ripresa del campionato e soprattutto sulle date in cui si giocherebbero gli impegni. A conti fatti mancano ancora 12 giornate da giocare (più i recuperi per chi li ha) e tre partite di Coppa Italia.

Le date più fattibili per rendere possibile la ripresa del campionato sono il 2, 9 o 16 maggio. Qualora si concretizzasse la prima ipotesi, c’è la possibilità che si chiuda il campionato entro la fine di giugno, altrimenti si arriverebbe sicuramente a luglio. Per quanto riguarda la Coppa Italia invece, l’ipotesi è far giocare 20 e 21 maggio le due semifinali e giocare la finale il 18 giugno.