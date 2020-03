Cannavaro: “Se si parla ancora di possibili date significa che l’esperienza cinese non è servita! Il campionato si può posticipare in estate”

Fabio Cannavaro ha parlato del contagio del virus e dell’impossibilità di stabilire i ritorni in campo delle squadre

Fabio Cannavaro, ex capitano della Nazionale italiana di calcio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Calcio e Finanza in merito alla situazione che sta vivendo il calcio italiano. Ecco le sue parole:

“Quando sento parlare di soluzioni e di date per la ripresa del campionato in queste situazioni di emergenza mi vengono i brividi. In Cina, dove l’emergenza è iniziata a dicembre, hanno annunciato solo oggi che le attività sportive probabilmente potranno riprendere a maggio. Oggi personalmente credo sia prematuro parlare di date possibili per la ripresa del campionato, quello che invece bisogna fare è restare a casa per il nostro bene e soprattutto per il bene di tutti gli altri intorno a noi”.

“La conclusione del campionato la si può posticipare anche in estate, prima è necessario rispettare le direttive sanitarie e limitare il contagio del Coronavirus. A tutto il resto si potrà pensare solo quando si avrà il completo controllo di questa epidemia, ciò accadrà solo quando eviteremo contatti con altre persone sino a nuove indicazioni. In Europa il contagio non ha ancora raggiunto il suo picco più altro, inutile fare programmi per il futuro”-