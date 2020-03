Il Napoli ha presentato la prima offerta per Tsimikas: la richiesta dell’Olympiakos

Napoli-Tsimikas: gli azzurri offrono 15 milioni di euro, la richiesta del club greco è di 20 milioni

NEWS NAPOLI CALCIO – La Gazzetta dello Sport, all’interno dell’edizione odierna, ha riportato l’intenzione del Napoli di formulare una prima offerta per Kostas Tsimikas, terzino sinistro dell’Olympiakos. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il ruolo di terzino sinistro sembra essere la necessità primaria del Napoli: attualmente c’è il solo Mario Rui di ruolo, con il recupero di Ghoulam che va avanti da ormai due anni. Il Napoli ha pronta una prima offerta per Kostas Tsimikas: 15 milioni di euro. L’impressione è però che se ne parlerà a lungo, perchè la richiesta dell’Olympiakos è di 20 milioni. Il direttore sportivo azzurro, Cristiano Giuntoli, è tranquillo: ha in mente una serie di bonus da aggiungere per presentare l’offerta decisiva”.

