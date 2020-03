Jovic-Napoli, il calciatore non resterà a Madrid: è più di una possibilità per gli azzurri!

Jovic andrà via dal Real Madrid, il Napoli sarebbe un’opzione gradita

NEWS NAPOLI CALCIO – Come riportato all’interno dell’edizione odierna de Il Mattino, il profilo di Luka Jovic continua ad essere monitorato con attenzione dal Napoli. In questi giorni di stop forzato delle attività agonistiche, causato dal coronavirus, si stanno iniziando a muovere i primi passi di mercato. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Luka Jovic continua ad essere monitorato con molta attenzione dal Napoli, negli ultimi giorni ci sono stati dei contatti tra la società azzurra e l’entourage dell’attaccante serbo. Ramadani, che dirige l’entourage del calciatore ha definito molto chiaramente il quadro sul futuro di Jovic: il giocatore andrà via da Madrid se l’allenatore continuerà ad essere Zidane, oppure se arriverà un tecnico che certificherà di puntare su di lui. Florentino Perez sarebbe quindi probabilmente costretto a cedere il calciatore per evitare che l’investimento fatto venga ulteriormente svalutato. Se il Napoli dovesse garantirgli centralità all’interno del progetto tecnico, l’ipotesi Jovic sarebbe molto concreta. L’ingaggio è potenzialmente accessibile, l’attaccante percepisce 5 milioni di euro che, anche grazie al Decreto Crescita, non graverebbero eccessivamente sulle casse del Napoli”.

