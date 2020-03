Bein Sport, De Paoli rivela: “Jovic al Napoli? Potrebbe partire perché non è contento del poco minutaggio”

Calciomercato Napoli, Jovic può davvero rappresentare un obiettivo per l’attacco: il motivo

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Andrea De Paoli, giornalista di Bein Sport, in collegamento da Madrid.



L’argomento è stato quello di Luka Jovic, attaccante del Real Madrid che piace al Napoli ed è alla ricerca di spazio, dopo aver trovato poco minutaggio con i blancos.



Ecco le sue parole:



“Jovic? Potrebbe partire perché gioca poco. C’è Benzema e non ha spazio, lui ha 22 anni e vuole giocare. Il Real lo pagò 60 milioni di euro, ma il cartellino ora si è abbassato.



Modulo? Ha fatto vedere che è un uomo d’area che lavora anche, fa gol, ma crea spazio anche ai compagni. Non ha caratteristiche d’ala, è un centravanti puro”.



