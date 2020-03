Botteghino, sponsor e diritti tv, il Coronavirus mette in ginocchio la serie A: 750 mila euro di perdita al giorno!

Quanto stanno perdendo le società di Serie A senza gli incassi da stadio e dei diritti TV

Il Cornavirus sta mettendo in ginocchio la vita delle persone, costrette a non poter uscire e nel suo “piccolo” (rispetto alla salute) anche il calcio.



Secondo quanto rivela La Repubblica, nell’edizione odierna, c’è un buco di 750 mila euro al giorno per la Serie A.



Il bilancio 2018/2019 dei venti club del massimo campionato italiano si è chiuso con un passivo da 65 a 274 milioni di euro, destinata a peggiorare a causa del virus. Motivo? Sky, Dazn, Rai e Img dovrebbero pagare 340 milioni di euro ai club per l’ultima rata dei diritti tv, ma a causa dello stop del campionato, tutto questo può saltare.



Il buco al botteghino, coppe comprese, potrebbe essere di 150 milioni di euro. Quello delle sponsorizzazioni altri 200 per un totale di 700 milioni di euro, letale per un sistema che già fa acqua da parecchie parti e il buco dal 2010 è quasi di 2 miliardi.



Le cause sono parecchie: dagli incassi da stadio allo stadio di proprietà, allo scivolone della Borsa e agli sponsor, che crescono lentamente.



Infine, l’incubo finale e quello più grande, è lo stop del campionato. Se si dovesse fermare tutto, la Lega potrebbe vivere un momento davvero catastrofico: i tifosi potrebbero chiedere i soldi degli abbonamenti dietro, la tv potrebbe chiedere i soldi dei diritti e gli sponsor lo stesso, oltre a perdere gli incassi delle gare che mancano.



Proprio per questo, la Lega chiede un aiuto al governo, un salvagente per salvare il salvabile di questo calcio italiano che sembra andare sempre più a rotoli.



