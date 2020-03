Sport Mediaset – L’Uefa favorevole all’assegnazione dello scudetto in caso di stop ai campionati. Il Napoli andrebbe in Europa League

Domani, nella videoconferenza, potrebbe essere confermata questa ipotesi

Si sta parlando molto di cosa succederà nel calcio con i campionati delle rispettive nazioni fermate a causa del Coronavirus.



In questi giorni si sono messe in luce diverse ipotesi, varate anche dal presidente della Figc, Gabriele Gravina e dagli addetti ai lavori. Nessuno sa cosa si deciderà e cosa succederà nei prossimi giorni, anche perché, l’emergenza potrebbe non finire presto.



Secondo quanto rivela Sport Mediaset, l’Uefa, che ha convocato una riunione (videoconferenza) per domani con le 55 federazioni membre, dove si parlerà anche dell’Europeo, sembra già aver preso la sua posizione per quanto riguarda la fine dei campionati: assegnazione dello scudetto e classifica congelata.



In questo modo, in Italia, a trionfare sarebbe la Juventus con il Napoli, al sesto posto, che andrebbe in Europa League.



Un caso è già successo nel 1999, quando scoppiò la guerra dei Balcani e l’Uefa assegnò lo scudetto al Partizan Belgrado, leader della classifica con il torneo che venne sospeso 10 giorni prima della fine.



L’organo europeo darebbe via libera alle federazioni per quanto riguarda promozioni e retrocessioni, anche se quest’ultime, vorrebbero una linea uniforme adottate da tutti.



