La Repubblica: “Napoli, possibile cessione per tre big. Incontro con Raiola per Lozano e Insigne”

Il quotidiano parla del mercato che verrà della squadra partenopea

Il quotidiano La Repubblica, fa un resoconto della mini rivoluzione che il Napoli attuerà in estate con la cessione di alcuni big e la conferma di altri, oltre a quella del tecnico Gennaro Gattuso.



L’allenatore calabrese sarà confermato, così come Mertens, il quale, ha trovato l’accordo per il rinnovo con il presidente De Laurentiis qualche giorno fa:



“Il mercato. Scontata la conferma di Gattuso come il rinnovo di Mertens, il Napoli valuterà tutte le offerte. Koulibaly, Allan, Fabiàn. Si è fatto sentire anche Ancelotti per i tre. Fu lungimirante De Laurentiis a mantenere ottimi rapporti con Carletto. La società deve convocare Raiola per un confronto. Come pensa di sistemare Lozano pagato 50 milioni. E se ha richieste per Insigne, che in silenzio torna sul mercato”.



