Repubblica – Primo test su un uomo negli Stati Uniti per il vaccino contro il Coronavirus

Negli Usa prima somministrazione del vaccino contro il coronavirus nell’uomo

Il portale La Repubblica riporta alcuni aggiornamenti in merito al vaccino contro il Coronavirus. È stato effettuato il primo test negli Stati Uniti.

Secondo quanto appreso dalla Associated Press, prima agenzia di stampa internazionale, i ricercatori hanno somministrato il vaccino contro il Coronavirus a un volontario di Seattle in via sperimentale. I fondi per il test al Kaiser Permanente Washington Health Research Institute di Seattle sono stati finanziati dai National Institutes of Health. Serviranno, però, 18 mesi per avere risultati scientificamente validi, fanno sapere gli scienziati.

