Hysaj manda un messaggio al popolo albanese: “Restate a casa”

Il terzino albanese lancia un messaggio di forza alla sua nazione

Il difensore del Napoli, Elseid Hysaj, ha mandato un messaggio al popolo albanese, sui connazionali, per invitarli a restare a casa in questo periodo di emergenza a causa del Coronavirus.



Il giocatore, attraverso Twitter, ha lanciato un appello alla sua nazione che sta cercando di affrontare il virus limitando spostamenti e tanto altro, come fatto qui in Italia.



Ecco il Tweet:



“#Kapiteni Elseid #Hysaj ka një mesazh: “Të qendrojmë në shtëpi”.

Në vlerësim të situatës pandemike që gjendet tashmë Europa dhe mbarë bota për shkak të virusit COVID-19, ai ka një mesazh shumë domethënës për të gjithë shqiptarët kudo që ata ndodhen.



