Fabio Cannavaro: “Qui la Polizia può bussarti alla porta quando vuole e arrestarti se non sei in casa”

“La polizia controlla, se non stai a casa ti portano via all’istante”

Fabio Cannavaro, ex difensore di Napoli e Juventus, attuale allenatore del Guangzhou Evergrande, ha lasciato un’intervista a Mundo Deportivo.



Il tecnico ha parlato del momento che sta vivendo il Mondo, a causa del Coronvirus e di come, la Cina, il paese dove lui lavora e vive ora, ha sconfitto questo virus.



Ecco le sue parole:



“Dobbiamo restare a casa. La Polizia qui può arrivare in qualsiasi momento per misurarti la temperatura e, soprattutto, per verificare che sei in casa. Altrimenti ti portano via, all’istante. Quando passeremo il periodo di quarantena, effettueranno nuove analisi e ci forniranno una sorta di passaporto per poter transitare. Qui sono riusciti a battere il coronavirus e non vogliono essere infettati di nuovo.



Adesso è quasi tutto normale. Puoi vedere le persone sulle terrazze, nei ristoranti, senza maschere. Un mese fa non si vedeva un’anima in giro. Un giorno andando al centro d’allenamento non ho incontrato una sola persona, soltanto Polizia e ambulanza. In Cina hanno sconfitto la pandemia perché hanno seguito le istruzioni delle autorità, lo hanno fatto tutti insieme. Sono rimasti tutti a casa. Questa è l’unica cosa da fare.



“Mia moglie e i miei figli sono a Napoli, anche i miei genitori. Mio padre si arrabbia quando mia sorella gli porta del cibo e lo lascia alla porta, ma è il modo migliore per mostrargli l’amore, perché il virus è molto pericoloso tra gli anziani, molto pericoloso. In Cina tutti sono stati molto disciplinati. Il campionato? Speriamo di ricominciare a maggio, noi in squadra non abbiamo avuto nessun caso positivo”.



