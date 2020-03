66 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Si è tenuta oggi l’assemblea di Lega in conference call tra i presidenti della Serie A. I club si sono virtualmente riuniti, hanno stabilito come termine ultimo per la ripresa del campionato per il 9 maggio.

Al vaglio un’altra ipotesi, cioè l’allungamento dei contratti (calciatori, sponsor e diritti tv) fino al 15 luglio con una deroga. Nessun accenno, però, allo stop definitivo al campionato. A riferirlo è Tuttomercatoweb.com.