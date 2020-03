Uefa, possibile final four a Danzica e Istanbul per l’assegnazione di Champions ed Europa League

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Martedì ci sarà l’incontro decisivo per decidere il futuro degli Europei e delle competizioni nazionali e intercontinentali per club. Nel frattempo trapela una clamorosa indiscrezione dal quotidiano spagnolo AS.

La UEFA starebbe pensando a giocare le semifinali e la finale insieme, ad Istanbul quelle di Champions League e a Danzica l’Europa League. I quarti di finali di Champions si giocherebbero a campo neutro, gara unica, oppure attraverso un sorteggio verrebbe decretato chi delle due squadre giocherebbe in casa la singola partita per accedere alle semifinali. Stesso discorso per l’Europa League, ma dopo aver giocato le gare di ritorno degli ottavi di finale già disputati