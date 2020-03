Slitta il calciomercato? Possibile inizio il 1 agosto, chiusura prevista per metà settembre

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

La sospensione dei campionati in Europa avrà ripercussioni su tutto ciò che succederà nei prossimi mesi. Non solo l’Europeo 2020 rischia di saltare, ma anche la finestra di calciomercato estivo può slittare di alcune settimane. Secondo quanto riferito dai colleghi de La Nazione, il mercato potrebbe iniziare ufficialmente il 1° agosto, anziché il 1° luglio, e terminare a metà settembre. Dunque la sessione di trasferimenti potrebbe durare di meno rispetto al consueto. Un problema secondario, tuttavia, di fronte a quello che l’intera umanità sta vivendo in questo momento