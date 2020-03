AIC, Tommasi: “Se tutto andrà bene si tornerà in campo a maggio o giugno: speriamo si rinvii l’Europeo”

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, Damiano Tommasi, ha rilasciato un’intervista al programma Che Tempo che Fa in onda su Rai Due. Le sue parole:

“Tutto è stato complicato come condividere il compito di cittadini di restare a casa. Ci sono zone d’Italia in cui questo non è percepito, compreso, ed era anche questo il difficile nel mondo del calcio. Avevamo l’obiettivo di lanciare un messaggio forte e chiaro, che poi è quello che è uscito dalle nostre decisioni.

Si pensa di poter tornare a giocare il 5 aprile ma è impossibile. L’auspicio è di tornare a giocare a maggio o giugno se tutto andrà bene. Il primo obiettivo è stare a casa. Ieri abbiamo espresso il concetto di denunciare alcuni comportamento, di imporre allenamenti, che sono fuori luogo. Il motivo per cui ci siamo attivati è di concentrarsi su altre squadre, quelle che sono in campo 24 ore al giorno. Quando parliamo sembra che vogliamo tutelare solo la salute degli atleti: la prima squadra colpita è la Pianese, in Lega pro, il cui massaggiatore è in terapia intensiva, oppure il mondo Juve che oggi ha un centinaio in quarantena. Speriamo che la UEFA rinvii l’Europeo.

La Uefa deve aiutare le leghe a finire i campionati, comportandosi da Comunità Europea. I problemi di campionato valgono per tutti. Sperare che ci sia la possibilità di avere gli stadi pieni a giugno mi sembra improbabile”.