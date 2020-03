Gravina: “L’ipotesi playout e playoff in Serie A potrebbe essere utile”. Lippi si oppone: “Sarebbe mortificante!”

Gravina e Lippi parlano dell’ipotesi Playout e Playoff in Campionato

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina ha rilasciato alcune parole durante l’intervista a ‘Il Messaggero’, in merito all’ipotesi di riprendere il Campionato italiano con playout e playoff. Di seguito quanto evidenziato:

CAMPIONATO ITALIANO, PLAYOUT E PLAYOFF PER IL PRESIDENTE GRAVINA

“È una mia vecchia idea, potrebbe tornare utile ora. Di sicuro sarebbe un evento interessante. Da introdurre in pianta stabile? Credo sia inopportuno parlarne ora. Potrebbe essere un test, questo sì”.

LIPPI CONTRARIO SULL’IPOTESI PLAYOFF E PLAYOUT

Al contrario, invece, Marcello Lippi non è d’accordo su questa metodologia di recupero. L’ex tecnico della nazionale italiana rilascia il suo pensiero a la ‘Repubblica‘. Di seguito quanto evidenziato:

“Non mi convincono, come non mi convince l’idea di assegnare il titolo in base alla classifica attuale. Se si potrà, credo che si debba riprendere il campionato nel modo ordinario, altrimenti pazienza. Altre soluzioni sarebbero mortificanti”.

