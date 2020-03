FOTO – Il Napoli organizza flash mob: alle 19:45 tutti a cantare “Un giorno all’improvviso” dal balcone!

Il Napoli non abbandona i propri tifosi

ULTIME NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il Napoli in questi momenti complessi per tutti i tifosi e non solo a causa del Coronavirus ha deciso di lanciare un flash mob tramite i propri social. Tutti pronti dalle 19:45, ecco quanto twittato pochi minuti fa dalla società:

“Oggi, alle 19:45, facciamo cantare Napoli! Affacciati al balcone/finestra e canta “Un giorno all’improvviso…”! Manda un messaggio ai tuoi amici, vicini e dirimpettai e pubblica i video taggando la SSC Napoli ed usando l’hashtag #HaDaPassaANuttata!”

