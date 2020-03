Altri due giocatori della Sampdoria positivi al Coronavirus: contagiati anche Depaoli e Bereszynski

View this post on Instagram

Niestety uzyskałem pozytywny wynik testu na COVID-19. Czuję się dobrze. Pomimo zachowania odpowiednich środków ostrożności w ostatnim czasie, nie udało mi się uniknąć zakażenia wirusem. Dlatego proszę, abyście byli odpowiedzialni i w miarę możliwości pozostali w domu.