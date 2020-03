Coronavirus, si ferma anche il Napoli: le indicazioni dello staff ai calciatori

Il Mattino ha riportato le indicazioni dello staff ai calciatori del Napoli

NEWS NAPOLI CALCIO – Dopo la notizia dello stop alle competizione Uefa, il Napoli ha deciso di fermarsi completamente, sospendendo gli allenamenti. Il Mattino, all’interno dell’edizione odierna, ha riportato le raccomandazioni dello staff ai calciatori azzurri. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli ora è fermo, mercoledì verrà fatto il punto della situazione e nel caso si riprenderà, se ci saranno le condizioni. I calciatori restano tutti a Napoli, anche perchè al momento spostarsi sarebbe complicato. Lo staff medico terrà costantemente sotto controllo la situazione. Ribadita di continuo la raccomandazione ai calciatori di non uscire di casa, per ridurre il più possibile il rischio di un eventuale contagio. I calciatori avranno così la possibilità di trascorrere più tempo con le proprie famiglie. I medici stanno monitorando meticolosamente la situazione, con dei colloqui telefonici con i calciatori due volte al giorno. Tutti i calciatori del Napoli al momento stanno bene e non presentano sintomi di Coronavirus. Il riposo sarà comunque attivo, infatti ogni calciatore dovrà tenersi in forma con un po’ di lavoro in casa, svolgendo alcuni esercizi. Non è stata però stabilita alcuna tabella particolare in questo senso. Ovviamente tutto ciò dovrà essere corredato dalla consueta attenzione all’alimentazione”.

