Gazzetta – Possibile bozza di calendario per la ripresa del campionato

L’idea per il recupero della Serie A

ULTIME NOTIZIE CALCIO “La Gazzetta dello Sport” ha dichiarato di una possibile stesura di un calendario per recuperare le restanti giornate di campionato. L’idea sarebbe concentrare le giornate dal 2 maggio al 30 giugno prossimo e con l’obbligo di quarantena di due settimane per i giocatori risultati positivi.

Per i club sarebbe un’ottima soluzione ma non tutti sono d’accordo, specie per la forma fisica dei giocatori che potrebbe non essere ottimale.

