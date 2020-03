Napoli, si va verso lo stop degli allenamenti. Gli azzurri seguiranno le linee guida della Lega

In seguito allo stop di Serie A e Champions League, il Napoli farà come gli altri club di A

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Vista l’emergenza Covid-19 in Italia e nel Mondo, in considerazione dei dati epidemiologici previsionali sulla diffusione dei contagi e sulla conseguente situazione critica in cui grava il Sistema Sanitario Nazionale, la Lega Serie A dopo aver ricevuto l’autorevole parere dei Responsabili sanitari delle squadre e al fine di tutelare al meglio la salute dei propri tessera, ha elaborato le seguenti linee guida



1. Alla luce dell’interruzione del Campionato fino al 3 aprile è fortemente sconsigliata per le Società non impegnete nelle coppe Europee la sospensione degli allenamenti per 7 giorni, salvo successive indicazioni;

2. I giocatori di tali squadre riceveranno precise indicazioni sui comportamenti da adottarsi in questo periodo. Ad essi viene raccomandato fortemente di restare presso il proprio domicilio in stretto contatto con lo staff sanitario, evitando rientri presso le residenze e contatto sociali non strettamente necessari;

3. Si richieda alla UEFA e FIFA la consueta. sensibilità verso le tematiche mediche e sociali, ponendo prioritaria attenzione alla tute della salute del mondo professionistico, pur nel rispetto delle esigenze sportive.



Visti i tre punti in un comunicato dei giorni scorsi e l’ufficialità della sospensione della Champions League, è molto probabile che anche il Napoli fermerà gli allenamenti. È atteso, in merito, un comunicato.