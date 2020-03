Montervino su Insigne: “Bellissimo gesto il suo, un esempio per tutti i napoletani”

Montervino parla di Insigne e della donazione agli ospedali di Napoli

Francesco Montervino, ex azzurro, è intervenuto nella trasmissione Radio Gol di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare degli azzurri, in particolare di Lorenzo Insigne . Ecco un stralcio delle sue dichiarazioni:



“Un personaggio come Lorenzo Insigne può mandare un messaggio importante a tutti i napoletani, è opportuno il suo appello a restare a casa. E’ l’ennesimo gesto importante da parte sua, è il messaggio di questa gente che viene seguito. Bravo, Lorenzo”.

