Modugno commenta: “La sospensione era obbligata. Euro 2020 va rinviato, le federazioni hanno bisogno di tempo”

Notizie Napoli, l’opinione del giornalista di Sky sull’Europeo

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, rilasciando alcune dichiarazioni in merito al tardivo rinvio delle competizioni europee da parte della UEFA e parlando di quanto sia giusto il rinvio di EURO2020 per dare il tempo alle federazioni calcistiche di completare i campionati, ad oggi sospesi.







È finalmente arrivato il comunicato dello stop delle competizioni UEFA:



“Male. Molto male. Una sospensione che era obbligata dall’emergenza, dalle paure, dall’impossibilità di mantenere la salute del pubblico, di calciatori, staff e di tutti quelli che gravitano attorno alle competizioni europee. Non c’erano le condizioni, ma probabilmente alla UEFA facevano altre valutazioni, forse hanno altri criteri di valutazione che non sono quelli scientifici e della salute pubblica. Si sono persi tra clausole e problemi di ordine politico-economico. Non c’erano più le condizioni e finalmente la UEFA l’ha capito. Spero che anche chi ancora oggi non ha capito la gravità della situazione e spero che presto capiscano”.



Il rinvio di EURO2020 sembra l’unico modo per dare la possibilità di finire i campionati:



“Se il criterio sarà il buon senso, non vedo altra alternativa. Oltre la difficoltà di garantire la possibilità di giocare questa competizione, c’è soprattuto da riflettere che tutte le federazioni calcistiche avranno bisogno di tempo. Senza EURO2020 si può aumentare il tempo a disposizione delle federazione per completare i campionati. Ma guardiamo con ottimismo al futuro, ci sarà un’estate differente”.

