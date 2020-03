Corriere dello Sport – Gattuso sospende gli allenamenti per dieci giorni, tabelle personalizzate da seguire a casa

Secondo quanto riportato dal CdS, Gennaro Gattuso ha deciso di sospendere gli allenamenti per dieci giorni

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

È ufficiale. Il ritorno dell’ottavo di finale di Champions League tra Barcellona e Napoli è stato rinviato. Così come tutte le altre partite di Champions ed Europa League. Dopo la decisione, già precedentemente presa, dei rinvii del match della Juve con il Lione e delle partite di Europa League di Roma e Inter, anche il Napoli vede slittare il suo impegno nella massima competizione continentale.



L’ufficialità è arrivata con un comunicato della UEFA. Anche il club di Aurelio De Laurentiis ha pubblicato una nota sul proprio sito:



“Barcellona-Napoli, ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma il 18 marzo, è stata rinviata a data da destinarsi. Lo ha deciso la UEFA alla luce degli sviluppi legati alla diffusione del virus COVID-19 in Europa e alle decisioni dei vari Governi”



Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, a questo punto scatterà la sospensione degli allenamenti a Castel Volturno, svoltisi fino a ieri (nella giornata odierna era già previsto riposo): Gattuso potrebbe concedere alla squadra una decina di giorni di pausa, con tabelle personalizzate di lavoro da seguire a casa per tenersi in forma