Gattuso ai calciatori: “Mi raccomando ragazzi, adesso cautelatevi”

Gennaro Gattuso è stato l’ultimo a lasciare Castel Volturno

Gennaro Gattuso, vero leader del suo Napoli, ha lasciato per ultimo Castel Volturno, come un comandante che abbandona la nave, ma non perché sta affondando, bensì per lo stop degli allenamenti visto lo stop, oltre che della Serie A, anche della Champions League.



Ne ha parlato l’edizione odierna di Cronache di Napoli, ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:



“Gattuso ha completato il lavoro e poi. ha lasciato il quartier generale del Napoli. Il match di Champions League non si giocherà e il Napoli segue l’esempio degli altri club di A. Dunque ci sarà lo stop degli allenamenti sino al 3 aprile, per poi capire cosa succederà.

“Mi raccomando ragazzi, adesso cautelatevi” : questa la frase con cui Gattuso ha salutato i calciatori e se n’è andato. Il contatto con la squadra, grazie soprattutto alla chat su Whatsapp, resta costante ma l’incertezza regna sovrana”.