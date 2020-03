Milik in uscita, sirene dalla Premier: Arsenal e Tottenham interessate al polacco, il Napoli chiede minimo 50 milioni

Arsenal e Tottenham puntano il centravanti polacco del Napoli per la prossima stagione

Stando a quanto riporta oggi la Gazzetta dello Sport, che ha offerto un interessante specchietto sul mercato del Napoli, Arek Milik, lontano dal firmare un rinnovo con gli azzurri, interesserebbe a due big di Premier League. Di sotto quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Dall’Inghilterra rimbalzano voci dell’interessamento di Arsenal e Tottenham per Arek Milik, il centravanti del Napoli. Che poi questo sia la causa o l’effetto di una trattativa di rinnovo del contratto da tempo arenata, cambia relativamente. Il Napoli non si può poi permettere di perdere un attaccante di questo calibro a parametro zero nell’estate 2021, alla scadenza naturale dell’attuale contratto“.

“Valutazione? Intorno ai 50 milioni è quello che intende ricavare dalla vendita il Napoli. Cifra che potrà solo lievitare se a bussare fossero per l’appunto due delle “big six” inglesi, cioè i club fra i più ricchi al mondo“.