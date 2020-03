Calciomercato Napoli, rivoluzione in attacco: via Callejon, Younes, Llorente e Lozano, in entrata viva la pista Boga

Tanti i nomi in uscita dall’attacco del Napoli, azzurri innamorati di Jeremie Boga

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Secondo quanto riporta quest’oggi la Gazzetta dello Sport il Napoli è pronto a rivoluzionare l’attacco in vista della prossima stagione. Azzurri attivissimi sul mercato sia in entrata che, soprattutto, in uscita. Queste le ultime di calciomercato segnalate dalla nostra redazione:

“Il Napoli si scatenerà per prendere un altro centravanti. Senza tralasciare una operazione che trova in sintonia De Laurentiis, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e anche il tecnico Rino Gattuso: l’esterno ivoriano Jeremie Boga, stellina del Sassuolo. Operazione interessante, da circa 20 milioni, per un ventitreenne con notevoli margini di crescita“.

“Logico poi che dovranno esserci delle uscite. Improbabile a questo punto che, in scadenza di contratto, Callejon possa rinnovare. Sette anni di applausi, sperando che ci sia spazio per un addio di riconoscenza da entrambe le parti“.

“Partirà Younes. Così come Llorente, per il quale non sarà esercitata l’opzione sul secondo anno. Ma sarà soprattutto Lozano che dovrà trovare una collocazione per il rilancio: proprio e della relativa quotazione di mercato, visto che il messicano meno di un anno fa è costato 42 milioni di cartellino, oltre alle commissioni. E qui si rischia la minusvalenza“.