Balotelli risponde alle critiche: “Pensate alle cose serie”

“E qualcuno si è offeso? Ma pensate alle cose serie e alle situazioni vere quotidiane che stiamo passando. Scusate ma dove sta lo sfottò alla Juventus? Non ho mica detto dovevano far vincere la Juventus ma recuperare perché aveva una gara in meno. Concentratevi nello stare a casa e contribuire a scacciare questo virus invece di cercare di infangare sempre il mio nome. Una diretta di 30 minuti si trasforma in un’infamia senza motivo e tanta cattiveria”.

Con questa storia Instagram, Mario Balotelli risponde alla critiche ricevute per la provocazione lanciata ieri in seguito alla risposta data ad un tifoso laziale in cui spiegava che il campionato fermatosi tardi era una scusa per far tornare in testa la Juventus.