Come chiudere la Serie A, la FIGC vaglia quattro ipotesi differenti

Quattro le ipotesi più probabili per concludere il campionato nonostante il Coronavirus

Prima ancora della mazzata ricevuta dalla notizia di Daniele Rugani positivo al Coronavirus, primo caso in assoluto in Serie A, la FIGC stava considerando varie ipotesi per concludere il campionato nonostante l’emergenza sanitaria. Il Corriere dello Sport, quest’oggi, ha evidenziato le quattro principali possibilità. Ecco quanto segnalato dalla nostra redazione:

“Centoventiquattro partite… all’alba. Dodici giornate complete più quattro recuperi. Da giocare, in ogni modo e con ogni mezzo. La Lega Serie A è passata da una riunione all’altra. Tutte rigorosamente in conference call. La più importante (e informale) è stata quella del mattino con tutti i club collegati. I temi da trattare erano quello della conclusione dei campionati e della salute dei giocatori“.

Le ipotesi sul tavolo della FIGC su come concludere la stagione