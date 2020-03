ULTIMISSIMA – Daniele Rugani positivo al Coronavirus

23 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il calciatore della Juventus Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19 ed è attualmente asintomatico.

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha comunicato che Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus ed è attualmente asintomatico.

Il club aggiunge che sta attivando tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di tutti coloro che hanno avuto contatti con lui.

Si tratta di un ulteriore scossone per il mondo del calcio: è il primo calciatore in Serie A a risultare positivo al Coronavirus. Da capire, ora, quale sarà il destino del campionato, teoricamente fermo fino al 3 aprile. Non è da escludere un cambiamento di programma.

In serata il Premier Giuseppe Conte aveva già annunciato altre restrizioni: negozi e attività chiusi, eccezion fatta per farmacie e supermercati. Nient’altro sul mondo del calcio. Chiaro che la reazione sarà di grande sgomento e di grande riflessione per il destino delle varie squadre del nostro campionato.

Rugani aveva partecipato alla gara con l’Inter, guardandola dalla panchina ma festeggiando con i compagni negli spogliatoi.