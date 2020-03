Real Madrid in quarantena, c’è il comunicato ufficiale del club

33 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il Real Madrid comunica ufficialmente:

“Real Madrid CF riferisce che un giocatore della nostra prima squadra di basket si è rivelato positivo dopo aver testato il coronavirus COVID-19.



Da questo momento in poi, la raccomandazione è stata quella di lasciare in quarantena sia la prima squadra di basket che la prima squadra di calcio, dato che le due squadre condividono le strutture alla Ciudad Real Madrid.



Allo stesso modo, è stato deciso di chiudere le strutture della nostra città sportiva ed è anche raccomandato che tutto il personale del Real Madrid che fornisce i propri servizi nel centro sportivo di Madrid rimanga in quarantena.



Le partite che erano in programma oggi e domani, corrispondenti al basket Euroleague e al calcio LaLiga, non verranno giocate