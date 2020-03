Insigne raccomanda i suoi fan sul Coronavirus

Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli, ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale un video in cui ha lanciato un appello ai suoi followers. Il 24 azzurro si è raccomandato di non uscire di casa per mettere fine al contagio del Coronavirus:

“Ragazzi mi raccomando state a casa, non usciamo e combattiamo insieme il Coronavirus”. Queste le parole di Lorenzo Insigne.

IL VIDEO: