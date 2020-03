Gabbiadini positivo al Coronavirus, sui social scatta la solidarietà di Koulibaly e Ghoulam: “Forza!”

Manolo Gabbiadini è risultato positivo al Coronavirus, messaggi di solidarietà da parte dei suoi ex compagni

Manolo Gabbiadini positivo al Coronavirus è la notizia di oggi pomeriggio. L’ex attaccante del Napoli, oggi in forza alla Sampdoria è risultato positivo al tampone effettuatogli ed è stato proprio lui a comunicarlo tramite i propri canali social.



In seguito alla notizia, sui social sono subito scattati i messaggi di solidarietà. Tra i tanti messaggi ci sono anche quelli di Koulibaly e Ghoulam, ex compagni dell’attaccante blucerchiato: “Forza!” e “Forza amico mio!” sono stati i messaggi dei due difensori azzurri!

I TWEET:

https://twitter.com/kkoulibaly26/status/1238115133735546882

Forza amico mio 💪🏻 — ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) March 12, 2020

