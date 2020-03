26 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

La notizia è di pochi minuti fa. Il difensore della Juventus Daniele Rugani è stato trovato positivo al Coronavirus.

Si prospetterà dunque la quarantena forzata per l’Inter, ultima avversaria della Juve in campionato. Un ulteriore imprevisto per il prosieguo della stagione dei nerazzurri.

“Oltre ai calciatori bianconeri ovviamente saranno messi in isolamento anche quelli dell’Inter, protagonisti della partita di campionato domenica scorsa”, scrive il quotidiano Repubblica