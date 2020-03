33 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Jurgen Klopp si era già espresso sul Coronavirus, ritenendo inutile il suo parere da allenatore e rimettendosi ai consigli degli esperti. Ma l’argomento, per il tecnico del Liverpool, è molto sentito e l’ha mostrato stasera prima della gara con l’Atletico. All’ingresso in campo alcuni tifosi dei ‘Reds’ hanno provato a dare la mano al tecnico, ricevendo in cambio una reazione colorita. Klopp si è rivolto in malo modo e li ha invitati a tenere a posto le mani.