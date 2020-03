Pardo: “Bisogna sospendere l’Europeo e recuperare i campionati, i play-off diventerebbero aleatori e impugnabili”

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Pierluigi Pardo, in diretta su Radio Marte, dichiara:

Bisogna restare a casa, soprattutto nelle regione dove non c’è una quantità mostruosa di casa, rischiamo tantissimo. Il discorso è assolutamente importante, non possiamo assolutamente permetterci in Lazio o Campania che succeda ciò che è successo in Lombardia. Starsene a casa è la cosa migliore, mi rendo conto dei problemi economici, so di essere fortunato a poter stare a casa, ma ora dobbiamo salvarci la pelle.

Bisogna sospendere l’Europeo e recuperare le partite, chi decide cosa è giusto? I play-off sono belli, ma come si decide? Diventa tutto aleatorio e impugnabile. Anche le polemiche si dovranno spegnere. Ci rifaremo, la normalità tornerà, tutto finisce.