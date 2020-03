SKY – Il Napoli prende precauzioni per Barcellona: distanza di sicurezza, rifinitura in casa e partenza per pochi

Gruppo ristretto all’essenziale. Intanto, chiesta deroga per volare in Spagna

A 7 giorni dalla sfida contro il Barcellona, il Napoli vive un modo particolare questi giorni. Ma particolare è la situazione di tutta l’Italia che sta avendo a che fare con il Coronavirus. Un periodo difficile per il nostro paese e per il nostro calcio.



Gli azzurri non si sono fermati come le altre squadre, proprio perché stanno preparando il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro i catalani.



Il club campano sta prendendo delle precauzioni per il prossimo incontro. Secondo quanto rivela Sky, a causa dei voli bloccati tra Spagna e Italia, la società napoletana ha chiesto una deroga al Governo spagnolo per partire e tornare.

Poi, il tecnico Gennaro Gattuso, ha fatto delle scelte: vuole responsabilità dai suoi calciatori. Senza uscite, senza spese notturne, niente contatti con il Mondo esterno. Dopo questi giorni d’allenamento, ci sarà riposo venerdì, poi si riprenderà sabato e al contrario di sempre, la rifinitura, martedì, sarà fatta a Castel Volturno.



La partenza per Barcellona, dopo l’ultima seduta a Napoli, sarà per pochi: gruppo ristretto all’essenziale, non saranno tanti a partire in aereo.



